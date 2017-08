Motor brandt af in Hoogersmilde, auto's botsen op elkaar in ontstane file

Van de motor is weinig overgebleven (foto: Brandweer Smilde/Twitter) De brandweer heeft het vuur geblust (foto: Brandweer Smilde/Twitter)

HOOGERSMILDE - In Hoogersmilde is een motor in vlammen opgegaan. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.

Het voertuig brandde midden op Rijksweg af en is rijp voor de sloop. Door de brand ontstond een file op de weg. Een aantal auto's botste in die file op elkaar. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.