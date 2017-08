Cel en werkstraf geëist voor in elkaar slaan 15-jarige jongen

De rechter doet 22 augustus uitspraak (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tegen een 30-jarige Assenaar eist het Openbaar Ministerie 75 dagen cel, waarvan zestig voorwaardelijk en 150 uur werkstraf voor het in elkaar slaan van een 15-jarige jongen.

De Assenaar wilde de jongen naar eigen zeggen een lesje leren omdat hij shisha-pennen had verkocht aan zijn 8-jarige stiefzoontje.



Een shishapen is een soort e-sigaret, maar dan zonder tabak en nicotine. Sinds vorig jaar is de verkoop van de rookpennen aan jongeren onder de 18 jaar verboden.



Slaan en schoppen

De 30-jarige Assenaar deed zich op internet voor als potentiële koper en de 15-jarige verkoper hapte. De twee spraken af op een veldje aan de Pelikaanstraat in Assen. Toen de verdachte daar aankwam, pakte hij gelijk het doosje met shisha-pennen af en begon hij de jongen te slaan, vertelde de tiener later bij de politie. Toen de jongen probeerde te vluchten, gooide de Assenaar hem op de grond. Daarna schopte hij hem in de zij en sloeg hij nog een paar keer.



Kneuzingen

Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer kneuzingen en veel blauwe plekken had. Hij vertelde bij de politie dat de man hem vuistslagen had gegeven. Dat verklaarden twee getuigen ook. De Assenaar zelf zei dat hij zijn vuisten niet had gebruikt en niet hard had geslagen en getrapt.



Behandeling

Na de mishandeling ging de 30-jarige man naar huis, met een deel van de shisha-pennen. Hij werd later door de politie van huis gehaald en zat ruim twee weken in voorarrest. Inmiddels wordt hij psychiatrisch behandeld. De officier van justitie eiste dat hij die behandeling afmaakt en ook ruim 600 euro schadevergoeding betaalt aan de jongen.



Op 22 augustus doet de rechtbank uitspraak.