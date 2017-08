Veroordeelde kliniekbewoner rijdt in gestolen auto: cel geëist

De man had een Mini Cooper geleend, die bleek te zijn gestolen (foto: pixabay.com)

ASSEN - Voor het rondrijden in een gestolen auto eist het Openbaar Ministerie twee maanden cel tegen een 28-jarige oud-inwoner van Assen.

De man, die tegenwoordig in Zwolle woont, zat eind vorig jaar in psychiatrische kliniek FPK in Assen. Hij zat daar het laatste deel van een celstraf van zes jaar uit, die hij in 2012 had gekregen voor onder meer diefstallen met geweld.



Geleende auto

Omdat hij bijna tweederde deel van zijn straf erop had zitten, was het beleid in de kliniek soepel, verklaarde de man. Zo kon hij op 1 december zijn nichtje in Groningen opzoeken. Daarvoor leende hij naar eigen zeggen de Mini Cooper van een medebewoner. Op de terugweg werd hij aangehouden, omdat de auto gestolen was.



De Mini was in november tijdens een proefrit gestolen in Hoogeveen. Volgens de officier is er te weinig bewijs dat de Zwollenaar zelf de dader was. Maar hij had volgens haar beter moeten controleren of zijn medebewoner wel op een eerlijke manier aan de auto was gekomen. Daarom vindt ze heling bewijsbaar.



Risico op nog twee jaar cel

Omdat er nog eenderde van zijn celstraf uit 2012 openstaat, loopt de man het risico dat hij die twee jaar nu ook moet gaan uitzitten. Maar omdat hij tegenwoordig op het rechte pad is, gaf de aanklaagster hem het voordeel van de twijfel. Zij vindt twee maanden cel genoeg. Op 22 augustus doet de rechtbank uitspraak.