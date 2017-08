Extra controles bij waterplassen in de provincie

Archieffoto van de Kibbelkoele bij Kibbelveen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Bij recreatieplassen in onze provincie wordt ook deze maand nog extra toezicht gehouden.

Buitengewoon opsporingsambtenaren, de zogeheten BOA's, spreken mensen aan als ze bijvoorbeeld vuurtje stoken of illegaal vissen.



Volgens Natuurmonumenten houden de meeste mensen zich wel aan de regels. Toch gaat het af en toe mis.



"Juist in de vakantieperiodes komen misstanden voor, die voor andere recreanten heel vervelend kunnen zijn, maar die ook nadelig voor de natuur zijn. En daar zullen de BOA’s in de komende weken extra op controleren", aldus Natuurmonumenten.



De controles zijn een initiatief van verschillende natuurorganisaties en overheden.