Rachid Traoré moest contract bij Achilles '29 afslaan

ASSEN - Voetballer Rachid Traoré van Achilles 1894 uit Assen heeft zich in de kijker gespeeld bij tweede divisieclub Achilles '29 uit Groesbeek. Er zat misschien een contract in met een kleine vergoeding, maar Traoré moest al op voorhand weigeren.

De voetballer is uitgeprocedeerd en woont illegaal in Nederland. Afgelopen winter was Traoré bijna drie weken onvindbaar, omdat hij moest nadenken over zijn toekomst. Zijn voetbalclub Achilles 1894 gaf bij de terugkomst van Traoré aan een programma voor de voetballer te maken, zodat hij 'een asielzoeker werd met potentie'."Dit is verrassend", zegt Ronald Keen, voorzitter van voetbalclub Achilles 1894, over het aanbod uit Groesbeek. "We weten allemaal in welke situatie Rachid verkeert en dat hij nog steeds geen papieren heeft. Hij is stateloos. Hoe graag we hem dit contract ook gunnen."Maar van dat feit was Achilles 29 nog niet op de hoogte en dus werd Traoré teleurgesteld. "Ik was heel blij toen ik dat telefoontje kreeg", zegt Traoré. Hij reisde af naar Groesbeek om een testwedstrijd te spelen. "Ik dacht: nu kan ik misschien toch een verblijfsvergunning krijgen. Maar helaas. Ik kon het contract niet tekenen."Rachid Traoré is 21 jaar en kwam op zijn zestiende naar Nederland. Hij is gevlucht uit Burkina Faso waar zijn ouders zijn overleden. Hij speelt in het eerste team van zondaghoofdklasser Achilles 1894 uit Assen en volgt in Groningen de opleiding Sport en Bewegen aan het Alfa College. Vorig jaar zou Traoré worden uitgezet naar Burkina Faso, maar hij werd in plaats daarvan op straat gezet Sindsdien is Traoré stateloos en zit er volgens de voorzitter weinig schot in de zaak. Keen: “Er is niemand bij de overheid die zich druk maakt over de jongens die tussen wal en schip vallen. Hij kan niet terug. En als dat niet lukt, worden ze gewoon op straat gezet en aan hun lot overgelaten.”De club is nog steeds in gesprek met een advocatenkantoor om te kijken wat ze kunnen doen voor de uitgeprocedeerde asielzoeker. “Het is een geluk dat hij zich goed inzet en dat hij hulp krijgt van mensen uit de club en van school", zegt de voorzitter over Traoré. "Had hij een mindere instelling, dan is de kans groot dat je in de criminele wereld terechtkomt.”Voetbalclub Achilles 1894 en het Alfa College in Groningen voerden al verschillende acties onder de leus 'Rachid moet blijven'. Maar die leverden niets op.