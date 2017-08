Anouska Koster wint Gouden Pijl in Emmen

Koster komt als eerste over de streep (foto: Van Oost Media)

WIELRENNEN - Na de tweede plaats vorig jaar, is Anouska Koster dit jaar wel de snelste in de vrouwenkoers van de Gouden Pijl. Na een vlakke koers was Koster in de sprint te sterk voor Julia Soek en Nina Kessler. Melanie Klement uit Diphoorn was de beste Drentse op een achtste plaats.





In een wedstrijd met weinig vluchtpogingen, werd de strijd in de sprint beslist. Koster was met een fietslengte te sterk voor Soek. "Het was belangrijk om voor de laatste bocht goed voorin te zitten. Ik ging vroeg aan, maar dat moest", aldus de gelukkige winnares.



De koers voor de mannen begint vanavond om 19.30 uur. RTV Drenthe doet live verslag vanaf 19.15. De uitzending is te volgen via TV Drenthe en de website. Smaakmaker Janneke Ensing uit Gieten liet zich in de beginfase goed zien en won de juryprijs. In de eindsprint kon ze geen potten breken. "Ik reed in het wiel van Kessler, maar kreeg een duw, waardoor ik mijn positie verloor", aldus Ensing, die dit weekend het EK nog reed.In een wedstrijd met weinig vluchtpogingen, werd de strijd in de sprint beslist. Koster was met een fietslengte te sterk voor Soek. "Het was belangrijk om voor de laatste bocht goed voorin te zitten. Ik ging vroeg aan, maar dat moest", aldus de gelukkige winnares.De koers voor de mannen begint vanavond om 19.30 uur. RTV Drenthe doet live verslag vanaf 19.15. De uitzending is te volgen via TV Drenthe en de website.