Aflevering 7: Kim Renkema

Kim Renkema en Loes

Kim Renkema uit Hoogeveen volleybalde in Stuttgart, maar moest afgelopen jaar wegens blessures stoppen. Bij de volleybalclub Allianz Stuttgart kreeg ze een mooie baan aangeboden, dus blijft ze in Duitsland. Mist ze Drenthe? En hoe gaat het met haar na de moeilijke beslissing om te moeten stoppen met volleybal? Samen met Loes haalt ze herinneringen op aan haar jeugd in Hoogeveen, waar ze best wel ondeugend was… [iframe:https://www.rtvdrenthe.eu/player.php?type=file&site=rtvdrenthe&file=loes20170811-hhuitz.mp4&bg=loes_2017_hd_serie.jpg]

Favoriete muziek

Kim stelde een lijst samen met haar favoriete nummers. Onderweg luistert ze samen met Loes naar de liedjes en vertelt wat deze muziek voor haar betekent.



Foto's

