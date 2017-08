Hoogeveen huldigt Oranje-held Vivianne Miedema

HOOGEVEEN - Hoogeveen gaat voetbalster Vivianne Miedema huldigen voor haar prestaties tijdens het EK vrouwenvoetbal.

Afgelopen zondag won Miedema samen met de Oranje-speelsters de EK-finale van Denemarken. De huldiging is donderdag om 16.00 uur voor het gemeentehuis van Hoogeveen.Gisteren werden de speelsters van het Nederlands dameselftal al gehuldigd in Utrecht. Per boot voeren de speelsters van Oranje door de Utrechtse grachten.Miedema had met twee doelpunten een groot aandeel in de finale van afgelopen zondag.