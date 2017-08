Zieke Laurens ten Dam niet van start in Gouden Pijl

WIELRENNEN - Laurens ten Dam verschijnt vanavond niet aan de start van de Gouden Pijl in Emmen. De wielrenner is ziek.

Ten Dam was een van de grote namen die de organisatie van de wielerkoers had binnengehaald. Onder anderen Bauke Mollema en Bert-Jan Lindeman doen vanavond wel mee.De wedstrijd bij de vrouwen werd vanmiddag gewonnen door Anouska Koster . De beste Drentse was Melanie Klement uit Diphoorn met een achtste plaats.De koers voor de mannen begint vanavond om 19.30 uur. RTV Drenthe doet live verslag vanaf 19.15 uur. De uitzending is te volgen via TV Drenthe en de website.