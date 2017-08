Man opgepakt voor verwonden agente in Emmen

EMMEN - De politie heeft een 37-jarige man opgepakt die zaterdagavond een politieagente zou hebben verwond in Emmen.

Volgens een woordvoerder is de man gisteravond aangehouden in het Gelderse Lichtenvoorde. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is vanmorgen naar Drenthe overgebracht en wordt door de politie verhoord.De politie ging zaterdag naar de Meerstraat in Emmen na een melding van een huiselijke ruzie. Een agent wilde met een van de betrokkenen praten, die in een auto zat. De betrokkene werkte mee, maar de bestuurder van de auto niet. Toen de agente in de deuropening stond om naar zijn rijbewijs te vragen, gaf hij vol gas en reed hij achteruit.De agente werd enkele meters meegesleurd en raakte lichtgewond in haar gezicht. Een andere agent schoot op de auto, maar de bestuurder stopte niet en ging er vandoor.Volgens een politiewoordvoerder was de identiteit van de verdachte al vrij snel bekend. Hij stond daarom gesignaleerd en liep gisteren tegen de lamp in Lichtenvoorde.