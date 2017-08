Lagere straf voor benzine- en vleesdief uit Emmen

De man is veroordeeld voor onder meer het stelen van vlees in Emmen (foto: Pixabay)

ASSEN/EMMEN - Een 27-jarige Emmenaar is voor tanken zonder te betalen en het stelen van meerdere soorten vlees bij de Lidl in Emmen veroordeeld tot drie maanden cel.

De straf is vijf maanden lager dan de acht maanden die het Openbaar Ministerie vorige week eiste, omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat hij geweld gebruikte bij de vleesdiefstal. De man laadde in maart een boodschappentrolly vol met vleesproducten. Toen hij de winkel uit wilden lopen, pakten twee medewerkers hem vast en trok hij zijn arm los om te kunnen vluchten. Volgens de rechtbank is dat geen geweld.



Vrijspraak van autokraak

Ook sprak de rechtbank de Emmenaar vrij van een autokraak in de wijk Emmerhout. Uit die auto werden in maart pinpassen en zonnebrillen gestolen. De man werd ermee gezien bij een pinautomaat in de wijk Angelslo. De rechtbank vindt dat daarmee nog niet bewezen is dat hij de inbraak ook heeft gepleegd.



De verslaafde dief werd op 6 april opgepakt, nadat hij bij een tankstation in zijn woonplaats 41 liter benzine had getankt zonder te betalen. De pompstationhouder belde de politie. Die kon de Emmenaar na een achtervolging aanhouden.



Niet langer in de cel

De man is onder meer verslaafd aan cocaïne. Hij heeft een strafblad van twintig pagina’s. De rechtbank legde geen voorwaardelijke straf met een behandeling op, omdat dat in het verleden zinloos zou zijn geweest.



De Emmenaar heeft ruim drie maanden vastgezeten. Vanwege de lagere straf deed de rechtbank een week eerder uitspraak en kwam de Emmenaar vandaag vrij.