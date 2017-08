Cel en tbs voor brandstichting op camping in Zeegse

ASSEN/ZEEGSE - Voor het in brand steken van een schuurtje en een heg op een camping in Zeegse moet een 54-jarige man uit die plaats een half jaar de cel in.

De rechtbank in Assen veroordeelde hem ook tot tbs met voorwaarden; hij moet onder meer worden behandeld in een kliniek.In de nacht van 29 maart probeerde de man eerst een kussentje in de struiken in brand te steken op de camping, waar hij beheerder was. Dat mislukte. Even later stak hij een rotan stoel aan die hij in een heg drukte. Toen het vuur oversloeg naar de struiken, bluste hij zelf de brand.Overdag stak hij het schuurtje bij zijn stacaravan in brand. Dat brandde tot de grond toe af. In de rechtbank bekende hij dat de branden een schreeuw om hulp waren. Hij is drankverslaafd en had psychische problemen. In april stapte hij zelf naar de politie om zich aan te geven. Sindsdien zit de man vast.Omdat eerdere behandelingen allemaal zijn mislukt, vindt de rechtbank de tbs met voorwaarden nodig om te voorkomen dat de man weer afhaakt. Als hij onbehandeld op straat komt, is het gevaar voor herhaling groot, blijkt uit psychisch onderzoek. Als de man zich nu tijdens de behandeling niet aan de voorwaarden houdt, krijgt hij alsnog tbs met dwangverpleging.