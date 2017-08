Celstraf voor gewelddadige beroving en slaan psychiater

De man zat in de GGZ-kliniek in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 21-jarige man uit Assen is veroordeeld tot 197 dagen cel, waarvan 180 dagen voorwaardelijk voor een diefstal met geweld en een mishandeling.

De man is psychiatrisch patiënt en zat in de GGZ-kliniek in Assen toen hij in juni 2015 een vrouw in de buurt van de kliniek van haar fiets beroofde.



Bewusteloos in de sloot

De medewerkster van de GGZ was op weg naar haar werk toen ze in de buurt van het terrein bij de kliniek de Assenaar tegemoet reed. Toen ze langs hem fietste, trok hij haar hardhandig van de fiets. De vrouw belandde bewusteloos in een sloot. De Assenaar ging er met haar fiets vandoor.



Bril van hoofd geslagen

Een maand later, toen de man inmiddels in een andere kliniek zat, mishandelde hij een psychiater. De arts wilde hem dwangmedicatie geven tegen zijn psychoses. Tijdens het gesprek daarover werd de Assenaar zo kwaad dat hij de bril van het hoofd van de psychiater sloeg.



Schizofreen

De Assenaar lijdt volgens deskundigen aan beginnende schizofrenie en is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij zit nog steeds in een psychiatrische kliniek in Assen. Omdat de rechtbank het belangrijk vindt dat hij daar blijft voor behandeling, is het onvoorwaardelijke deel van zijn gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest.