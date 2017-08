Onbekende Kampioenen: 'Eigenlijk ben je weer kind, je kunt zwieren van de ene ring naar de andere'

Corien Jansen op het podium van het EK (eigen foto)

NIJEVEEN - Deze zomer zet RTV Drenthe kampioenen van minder bekende sporten in de schijnwerpers.

Geschreven door Jeroen Willems

De 31-jarige Corien Jansen uit Nijeveen is tweemaal Europees Kampioen Obstacle Course Racing. Ze bereidt zich nu voor op het wereldkampioenschap in Canada.



"Je hebt uithoudingsvermogen nodig en kracht. Eigenlijk ben je weer een kind. Je kunt zwieren van de ene naar de andere ring of triangel. Dat vind gewoon mooi", aldus Jansen



Vijftig obstakels

Een wedstrijd is bijna twintig kilometer lang. Onderweg moeten er vijftig obstakels worden beklommen. "Ik denk soms wel waarom doe ik dit, maar bij de finish komt de beloning. Dat is zo mooi. Echt een heel goed gevoel", zegt Jansen.



Corien reed eerder 18 jaar paard maar moest daarmee stoppen vanwege een schouderblessure. Gek genoeg heeft ze daar geen last van bij deze wedstrijden. "Dat heeft te maken met dat ik moeite heb om in de schouder hele kleine spiertjes aan te spannen. Hierbij kan ik vooral de grote spieren pakken en kan ik meer de kracht van mijn armen gebruiken", zegt Jansen.



WK

Het WK Obstacle Course Racing wordt van 13 tot 15 oktober gehouden in Ontario, Canada.