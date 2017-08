Els Kruis: Ik hoop dat Jan niet wordt vergeten

Els Kruis is blij met de glossy (foto: RTV Drenthe)

MANTINGE - De weduwe van Jan Kruis, Els Kruis, is blij met de speciale stripglossy over de striptekenaar. In de glossy staat onder meer niet eerder gepubliceerd werk. De uitgave laat volgens haar zien hoe veelzijdig Jan Kruis was.





De meeste mensen associëren Jan Kruis volgens haar met de strip 'Jan, Jans en de kinderen'. "Mensen zijn stomverbaasd dat hij ook mooie portretten heeft geschilderd. Ik hoop dat dit bij de mensen beklijft en dat ze hem niet vergeten," zegt ze.



Kruis hoopt dat er nog eens een mecenas opstaat met een zak geld, die een eigen museum voor Jan Kruis kan financieren. "De gemeente wilde er geen geld aan besteden. Dat is heel jammer, want er is negen jaar aan gewerkt. We hadden het heel graag naast het knipselmuseum in Westerbork willen hebben," aldus Els Kruis.