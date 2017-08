Zoetemelk haalt herinneringen aan Gouden Pijl op met oude beelden

Joop Zoetemelk is in Emmen (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Joop Zoetemelk (70) is vanavond te gast bij de veertigste editie van de Gouden Pijl van Emmen.

Geschreven door Karin Mulder

De Tourwinnaar van 1980 reed zelf ook vaak het Drentse profcriterium. De oude beelden, van Willem van Dalen uit Westerbork, halen warme herinneringen boven bij Zoetemelk.



"Kijk daar zit ik zelf, dit zijn beelden uit 1978 of 1979 denk ik, ik rij hier nog in een trui van Miko", zegt Zoetemelk. Op de beelden is te zien dat de oud-wereldkampioen op een fauteuil op een kar over het parcours wordt gereden. Nog altijd geniet Zoetemelk van de aandacht die er voor hem is bij een criterium. "Je krijgt de waardering waar je zelf hard voor gereden hebt. Dat waardeer ik wel."



Kuiper en Janssen

Buiten Zoetemelk zijn ook Hennie Kuiper en Jan Janssen vanavond aanwezig in Emmen. Alledrie werden ze wereldkampioen. Op de vraag aan Zoetemelk wie vandaag de klim naar Alpe d'Huez zou winnen is de oud-Tourwinnaar duidelijk. "Ik denk dat Hennie het snelste is, dan ik en dan Jan. Gewoon op volgorde van leeftijd", besluit Zoetemelk.