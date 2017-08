Erik Dekker verliest millimetersprint van Peter Merx

Merx klopt Dekker op de streep (foto Van Oost Media)

WIELRENNEN - Erik Dekker won in 2000 de Gouden Pijl bij de professionals. Zeventien jaar later was Dekker er weer dichtbij. Dit keer bij de wedstrijd van de eliterenners en beloften. Er moest een fotofinish aan te pas komen en na bijna tien minuten was de jury eruit. Niet Dekker, maar Peter Merx uit Warfhuizen, was net iets sneller.

De race begon droog, maar nadat na een half uur koers het begon te regenen, haakten veel renners af. Ze wilden geen risico lopen op de gladde straten in het centrum van Emmen. Met nog vijftien ronden te rijden ontstond er een kopgroep van zeven renners, waaronder Dekker, Merx en Tom Wijkel uit Exloo.



De kopgroep bleef uit de greep van het uitgedunde peloton en uiteindelijk moest een foto bepalen wie de winnaar werd. Merx was net iets sneller dan Dekker. Dekker baalde niet van het verlies, maar had, na zeventien jaar, graag nog een keer in Emmen gewonnen. Tom Terpstra werd derde.



De profkoers begint vanavond om 19.30 uur en is live te volgen op TV Drenthe en via onze website.