Cel geëist voor reeks inbraken, brandstichting en mishandeling

ASSEN - Waarom hij het deed, zei hij niet meer te weten. Maar dat hij zeven inbraken had gepleegd, twee auto’s in brand had gestoken en een vrouw had mishandeld, bekende een 19-jarige Emmenaar wel.

Daarvoor eiste het Openbaar Ministerie dinsdag twintig maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk tegen de man.De man uit Emmen pleegde de misdrijven in acht maanden tijd. Destijds ging het niet zo goed met hem, vertelde hij in de rechtszaal. Hij gebruikte vaak speed en had geen geld. Hij stal om de spullen te kunnen verkopen.Bij meerdere bedrijven op een industrieterrein in Emmen stal hij tussen juli vorig jaar en maart dit jaar vrachtwagenvelgen, stalen kabels aanhangers en metalen buizen. Ook nam hij in maart de aanhanger van een hovenier mee.Nadat hij met een vriend eerst de aanhanger had weggereden, stak de Emmenaar de bedrijfsbus van de hovenier in brand. Op de aanhanger en in de bus lag veel gereedschap. Volgens de hovenier bedraagt de schade bijna 15.000 euro. De helft daarvan kreeg hij terug van de verzekering. De officier van justitie vindt dat de brandstichter nog 3.500 euro schadevergoeding moet betalen.In januari stichtte hij brand in een busje dat geparkeerd stond aan de Pioniersweg in Emmen. Dit was een wraakactie. "Ik had met een vriend crossmotoren gestolen en daarna heeft de eigenaar ons aangereden. Daarom wilde ik zijn bus in brand steken”, legde de 19-jarige man uit. Hij gooide benzine over een van de banden en stak dat aan, maar het vuur doofde even later vanzelf. Voor de diefstal van de motoren is hij in januari veroordeeld tot twee maanden cel.De mishandeling vond plaats op eerste kerstdag. De vrouw, die bij een vriendin in een caravan logeerde, irriteerde hem mateloos, aldus de man tijdens de rechtszaak. Hij gaf haar meerdere trappen. Het slachtoffer eiste ruim 8.000 euro schadevergoeding.De jonge Emmenaar lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en moet worden behandeld en begeleid door de reclassering, vindt de officier van justitie. Dat wil de man zelf ook. De rechtbank doet op 22 augustus uitspraak.