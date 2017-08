In Beeld: de veertigste editie van de Gouden Pijl

Bauke Mollema met een jonge fan (foto: Kim Stellingwerf)

EMMEN - Emmen was vanavond het decor van de veertigste editie van de Gouden Pijl. Bauke Mollema kwam als winnaar over de streep, maar er was nog meer te zien.









Lees ook: Bauke Mollema wint veertigste Gouden Pijl Fotograaf Kim Stellingwerf was er ook en maakte onderstaande fotoreportage.