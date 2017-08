Heel Nederland zingt mee in de Bruges Kerk in Dwingeloo

De zangdienst in de Brugeskerk (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

DWINGELOO - De Bruges Kerk in Dwingeloo zat gisteravond vol met honderden mensen die samen christelijke liederen zingen. Al 32 jaar organiseert de kerk in de zomer zangdiensten.

"Het is 'een roept u maar' dienst", zegt organisator Roelof Reiber. "De mensen mogen zelf kiezen welke liederen we op de beamer zetten. Het is een beetje een improvisatieshow. De dominees weten ook niet waar ze aan toe zijn. We hebben in het begin dominees gehad die dachten hoe krijgen we die twee uur ooit vol, maar de tijd vliegt om."



De zangdiensten zijn enorm populair. De liefhebbers komen uit heel Nederland. "De mensen die hier komen houden echt van zingen", vertelt Reiber. "In een gewone dienst is de preek het belangrijkste en zingen bijzaak. Hier staat de zang op de voorgrond. en dat vind ik zelf veel mooier", zegt Reiber.



Komende dinsdag is er weer een zogenoemde 'sing in' in de kerk in Dwingeloo.