Scooterrijder Emmen moet rijbewijs inleveren

Scooterrijder drinkt te veel (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Een dronken scooterrijder is afgelopen nacht in Emmen zijn rijbewijs kwijtgeraakt.

Agenten zagen de man slingerend over de Boslaan rijden en hadden het vermoeden dat de man te veel had gedronken.



Een blaastest op het bureau wees uit dat dat inderdaad het geval was. De man had ruim drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.