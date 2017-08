'We kijken terug op een geslaagde Gouden Pijl'

Winnaar Bauke Mollema (foto: Kim Stellingwerf)

EMMEN - "Het was een editie van terugkijken en herinneringen ophalen en De Gouden Pijl vieren zoals De Pijl bedoeld is, lekker wielrennen en feestvieren", zegt Roelie Lubbers van de organisatie een dag na het evenement.

"En in het najaar komt er ook een boek uit waarin we terugkijken: Veertig jaar Gouden Pijl", vertelt Lubbers.



Met Bauke Mollema kreeg de veertigste editie ook een terechte winnaar. "Het is natuurlijk mooi dat Bauke de jubileumeditie heeft gewonnen", aldus Lubbers. "Hij heeft al een aantal keer meegedaan, maar is nog nooit eerste geworden. We vinden het mooi dat hij, iemand uit het Noorden, nu heeft gewonnen."



"We kijken terug op een geslaagde Gouden Pijl. Het was een prachtige veertigste editie. Jammer van de regen, maar dat heeft geen roet in het eten gegooid, het is heel goed verlopen", aldus Lubbers.