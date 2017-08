Stelling: Het is de hoogste tijd voor een nieuw kabinet

DEN HAAG - Na drie weken pauze wordt het overleg over de vorming van een nieuw kabinet tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hervat met een heet hangijzer: de gaswinning.

De partijen zijn verdeeld over het tempo waarin de gaswinning zou moeten worden afgebouwd.De vier partijen begonnen hun onderhandelingen eind juni onder leiding van oud-minister Gerrit Zalm. Op de laatste dag voor de zomerpauze hanteerde Zalm termen uit het wielrennen om de stand van zaken te beschrijven na de eerste drie weken overleg. Er zijn een paar bergetappes geweest, maar er komen er ook nog, aldus de informateur. Ook zou de finish nog niet in zicht zijn. Tijd is minder belangrijk dan kwaliteit, benadrukte hij.Het kwartet van VVD, CDA, D66 en CU geldt als de enige nog haalbare coalitie die een meerderheid heeft in Tweede en Eerste Kamer.Tijd is dus niet zo belangrijk, volgens Zalm. Maar inmiddels is het bijna vijf maanden geleden dat we naar de stembus gingen. Wordt het niet hoog tijd voor een nieuw kabinet?