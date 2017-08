NAM haalt veel te veel gas uit de grond bij Hardenberg

ASSEN - De NAM in Assen heeft veel meer gas uit de grond gehaald bij Hardenberg dan is toegestaan.

Het bedrijf heeft dertig procent te veel gas gewonnen, meldt RTV Oost. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) eist dat de NAM binnen 24 uur stopt met de gaswinning en heeft dat in een brief aan de NAM medegedeeld.Het Overijsselse CDA-Statenlid is verontwaardigd. "Deze vos verliest zijn streken nooit. Hoe kan het in hemelsnaam zo ver komen?", reageert Bouwien Rutten bij RTV Oost Toen de gaswinning in Groningen werd teruggeschroefd, was ze al bang dat de winning ergens anders omhoog zou gaan. De Statenfractie van het CDA gaat vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten in Overijssel.De NAM zelf spreekt van een verschil van inzicht. "Er is onduidelijkheid over het toetsmoment vanaf waar je gaat rekenen. We zijn daarover al langer in gesprek met SodM", zegt het bedrijf tegen RTV Oost . Voorlopig zet het bedrijf de gasproductie voort. We hebben tot 29 augustus om te reageren op de brief van Staatstoezicht op de Mijnen", zegt een woordvoerder.De kans op aardbevingen door de gaswinning bij Hardenberg is volgens het bedrijf overigens vele malen kleiner dan in Groningen.