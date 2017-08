Huldiging Vivianne Miedema live te volgen bij RTV Drenthe

HOOGEVEEN - RTV Drenthe zendt de huldiging van Oranje-speelster Vivianne Miedema in Hoogeveen morgenmiddag live uit op televisie.

De uitzending begint om 15.30 uur en is ook te volgen internet.De gemeente Hoogeveen maakte gisteren bekend Miedema te huldigen voor haar prestaties tijdens het EK vrouwenvoetbal. De Oranje-speelsters wonnen afgelopen zondag de EK-finale van Denemarken met 4-2. De Hoogeveense Miedema scoorde twee keer in de finale.De gemeente is nog druk bezig met de laatste voorbereidingen. "Maar het gaat helemaal goedkomen", verzekert loco-burgemeester Gert Vos. "We hebben een programma van ongeveer een uur. Het begint om 15.30 uur. De huldiging van Vivianne is rond 16.00 uur. En dan hebben we een uitloop tot 16.30 uur."Onder meer de muzikale omlijsting moet nog worden ingevuld, meldt Vos. Daar kan hij nog niets over los laten. "Laat je vooral verrassen morgen in Hoogeveen", aldus de loco-burgemeester.De huldiging van morgen wordt aan elkaar gepraat door RTV Drenthe-presentatrice Karin Mulder.