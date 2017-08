Roofmijt uit Westerbork als wapen tegen de bloedluis

Met fipronil besmette eieren (foto: ANP)

WESTERBORK - De roofmijt is mogelijk de oplossing in de strijd tegen bloedluis bij kippen. Bloedluis komt veel voor in kippenstallen en is moeilijk te bestrijden.

Het diertje kwam in het nieuws door het fipronil-schandaal. Fipronil zat in een bloedluisbestrijdingsmiddel van het bedrijf ChickFriend. In de eieren van vier Drentse pluimveebedrijven zijn eieren met het verboden middel aangetroffen.



Het bedrijf Refona uit Westerbork kweekt de roofmijt en de telefoon staat de laatste dagen niet stil.



Proef

"Ik ben er elf jaar mee bezig", zegt John Evers van het bedrijf. "Ik heb toen een proef genomen met twee kleine biologische kippenstallen van 2.000 kippen elk. In de ene stal had ik roofmijt uitgezet, in de andere stal niet. Na zes weken was de stal met roofmijt nagenoeg schoon, de andere andere stal zat vol bloedluis."



"Een paar jaar geleden kwam ik ook wel bij pluimveehouders, maar toen was men er nog niet klaar voor. Toen wilde men gewoon een bestrijdingsmiddel dat ervoor zorgde dat de bloedmijt in een keer uit de kippenstal verdwenen was. Net als in de tuinbouwsector duurt het lang voordat men om is."



Evers levert zijn roofmijt nu vooral aan de particuliere sector, mensen met hobbykippen en vogels. "Maar we zijn net verhuisd naar een veel grotere locatie en kunnen nu veel meer roofmijten produceren", zegt Evers.