Kattenhater van Smilde blijft poezen vergiftigen

SMILDE - In Smilde is mogelijk nog steeds een kattenhater actief.

De politie meldt dat er een kat is gevonden, die vermoedelijk is vergiftigd. Het beestje werd gevonden bij het evenemententerrein in Smilde.Het is niet de eerste keer. De afgelopen tijd zijn bij de politie vier meldingen binnengekomen van katten die mogelijk zijn vergiftigd. Maar dat aantal kan nog hoger liggen, want niet alle meldingen komen standaard bij de politie terecht.In mei riep de politie al op extra alert te zijn op verdachte situaties.