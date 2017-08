Tim Siekman op proef bij Go Ahead Eagles

VOETBAL - Oud-FC Emmen-speler Tim Siekman is op proef bij Go Ahead Eagles uit Deventer.

Siekman stond vorig seizoen nog onder contract bij FC Emmen, maar stak niet onder stoelen of banken open te staan voor een transfer. De 27-jarige verdediger gaf onlangs nog openlijk op LinkedIn aan op zoek te zijn naar een nieuwe club.Siekman mag in drie dagen proberen een contract af te dwingen bij Go Ahead Eagles