Boek over rijke historie van buurtschap Den Oever bij Emmen

DEN OEVER - Schrijver Bert Finke uit Zandpol heeft zich helemaal vastgebeten in de geschiedenis van het buurtschap Den Oever bij Emmen. Hij besloot er een boek over te schrijven.

"Ik was al jaren bezig met onderzoek naar de voormalige gemeente Schoonebeek. In 1646 trouwde een jongen uit Schoonebeek met een meisje uit Den Oever. Ik raakte vervolgens verstrikt in dat kleine buurtschap, dat ik eigenlijk helemaal niet kende."Drie boerderijen staan er. En toch kan Finke er een boek mee vullen. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de historie van de families en huizen in het buurtschap."Oorspronkelijk had het buurtschap maar één boerderij. In de loop van de jaren werden dat er vier. Maar in 1846 kwam er een grote brand, waarna er maar één boerderij overbleef." Volgens Finke brandde uiteindelijk ook die boerderij af. In de jaren erna werden er weer huizen bijgebouwd.Over de oorzaak van de verwoestende brand is weinig bekend. "Ik heb geen ooggetuigenverslagen kunnen vinden. Alle schaderapporten zijn er nog wel en ik heb een krantenartikel gevonden. Maar ik heb nooit kunnen achterhalen wat de oorzaak was."De eerste bewoners vestigden zich rond 1560 in Den Oever. "Het was eigenlijk de oever van het boerschapje Zuidbarge. Er waren niet zoveel buurtschappen langs het water. De boeren die er woonden, visten dan ook heel veel, met name op paling. Dat is een vette vis en is goed voor de gezondheid", vertelt Finke.Het Bargermeer, dat destijds langs Den Oever lag, is inmiddels drooggelegd. Nu ligt op die plek het industrieterrein van de gemeente Emmen.Oorspronkelijk behoorden de bewoners van Den Oever allemaal tot één familie. Van 1560 tot 1741 was dat de familie Ten Oever. Maar die familie ging failliet en vertrok. Daarna kwam de familie Oevermans er wonen. Zij bleven tot 1935 in Den Oever, volgens Finke. "Van die laatste familie heb ik nog een afstammeling kunnen vinden in Geesbrug. Dankzij hen heb ik nu een foto van de oorspronkelijke boerderij."Wie geïnteresseerd is in de rijke geschiedenis van het kleine buurtschapje, kan het boek van Finke erop naslaan . Zijn werk komt ergens in oktober of november uit en kost 27,95 euro.