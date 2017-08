Johan Derksen: Een huldiging trekt polonaiselopers, geen liefhebbers

ASSEN - "Het zijn geen liefhebbers, maar feestvierders, polonaiselopers." Johan Derksen is weinig enthousiast over de huldiging van Vivianne Miedema morgen in Hoogeveen.

RTV Drenthe zendt de huldiging van Oranje-speelster Vivianne Miedema in Hoogeveen morgenmiddag live uit op televisie. De uitzending begint om 15.30 uur en is ook te volgen op internet.