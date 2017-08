Moordbroers verschijnen in oktober voor gerechtshof

HOOGEVEEN - De moordbroers Marcos en Admilson R. uit Hoogeveen verschijnen op 23 oktober weer voor het gerechtshof in Leeuwarden.

Marcos en Admilson R. zijn veroordeeld voor de moorden op Berend Smit uit Dwingeloo en Jan en Greet Veenendaal uit Exloo. De rechtbank in Assen legde Marcos R. dertig jaar cel op. Admilson R. kreeg dertig jaar, plus tbs met dwangverpleging.Het Openbaar Ministerie vindt die straffen te laag en wil dat de broers levenslang krijgen. Daarom ging justitie in hoger beroep Afgelopen november werd een uitspraak verwacht van het gerechtshof in Leeuwarden. Maar die concludeerde dat het onderzoek naar de moorden niet volledig is geweest en besloot daarom geen uitspraak te doen In maart dit jaar is een reconstructie gemaakt van de dood van Berend Smit op het Dwingelderveld. Daarbij waren ook Marcos en Admilson R. aanwezig.Als de zaak in oktober opnieuw voorkomt bij het gerechtshof in Leeuwarden, worden naar verwachting eerste alle feiten opnieuw behandeld. Een uitspraak wordt pas later verwacht.