Brandstichter slaat twee keer toe bij één auto in Coevorden

De brandstichter is nog spoorloos (foto: Politie Zuidoost-Drenthe / Facebook)

COEVORDEN - In Coevorden is afgelopen nacht tot twee keer toe brand gesticht in een auto.





De wagen stond geparkeerd aan de Rogier van de Weijdenstraat. De brandstichter sloeg toe tussen kwart voor twaalf en tien over half drie. De dader is nog spoorloos. De politie roept mensen op die meer weten, zich te melden