Dieseldief uit Beilen krijgt half jaar cel

De dieseldief is veroordeeld tot zes maanden cel (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN - Voor het stelen van diesel is een 38-jarige man uit Beilen veroordeeld tot zes maanden cel. Hiervan zijn twee maanden voorwaardelijk.

Ook moet de man zich aan zijn drank- en drugsverslaving laten behandelen.



Dieselgeur

De man brak op 14 februari in Hoogezand het hek van een bouwterrein open. Hij haalde uit een tractor en een kraan diesel. Getuigen zagen een man sjouwen met jerrycans. Zij belden de politie en gaven het signalement door.



De agenten zagen kort daarop een man die aan deze beschrijving voldeed. Het was de 38-jarige Beilenaar. Hij rook naar diesel. Ook zijn adem rook naar diesel.



Flink strafblad

Een maand later pleegde de man een inbraak in een bouwkeet in Hoogezand. Hij stal gereedsch



ap. Bloedspetters in de keet leverden een dna-match op met de Beilenaar. De man bekende. De dieseldief heeft een ellenlang strafblad. Hij had nog een maand celstraf open staan. Die moet hij eveneens uitzitten.