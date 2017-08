Snelheidsduivel gepakt op de Rondweg in Emmen

De man reed bijna zestig kilometer per uur te hard (Foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

EMMEN - De politie in Emmen heeft gisteravond het rijbewijs afgepakt van een 25-jarige bestuurder.

De bestuurder, afkomstig uit de gemeente Emmen, reed 126 kilometer per uur op de Rondweg in Emmen. Daar is 70 kilometer per uur toegestaan.