Celstraf voor mishandeling NS-medewerkers

De man mishandelde medewerkers van de NS (foto: ANP / Alexander Schippers)

ASSEN - Voor het bespugen en mishandelen van twee NS-medewerkers moet een 26-jarige man zonder woonadres vijf maanden de cel in.

Hij sloeg op 26 juli de medewerkers op het station in Assen, waarbij hij hen bespuugde en tot bloedens toe beet.



Vlam in de pan

De man was betrapt op zwartrijden. Aanvankelijk ging hij rustig met de beveiligers van de NS mee de trein uit. Op het perron sloeg de vlam ineens in de pan. De zwartrijder sloeg om zich heen en begon te spugen en te bijten. Hij sloeg onder meer de bril van een beveiliger kapot.



Psychische problemen

Toegesnelde agenten kregen de wild geworden man met moeite mee. De Assenaar gilde dat hij niet terug wilde naar Syrië en riep voortdurend de kreet 'Allahu Akbar'. Sindsdien verblijft de man in de gevangenis in Vught op een psychiatrische afdeling.



Verblijfsvergunning

Tot nu toe heeft de man zich niet willen laten onderzoeken. Hij is geboren in Syrië en verblijft sinds twee jaar in Nederland. Hij zwierf tot nu toe met een verblijfsvergunning op zak door Nederland.



De man is eerder met justitie in aanraking geweest. Een oude celstraf van drie weken moet hij alsnog uitzitten. Naast de celstraf moet de man de twee slachtoffers een schadevergoeding van 1.100 euro betalen.