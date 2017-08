Raadhuisplein Emmen maakt kans op internationale prijs

EMMEN - Het Raadhuisplein in Emmen is een van de 148 internationale nieuwbouwprojecten die kans maken op de Landezine International Landscape Award.

De organisatie van deze internationale prijs roemt het Raadhuisplein om de vele en gevarieerde mogelijkheden van het plein voor activiteiten en evenementen."Vroeger werd de plek gedomineerd door auto's en leek het rommelig. Nu is het een open plein met duidelijk gestructureerde ruimte voor voetgangers, fietsers en leveranciers", schrijft de organisatie."Ook wordt er gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen en duurzame bouwmethoden", verwijst de organisatie naar onder andere het Atlas Theater.Begin september moet bekend worden of het Emmer Raadhuisplein in de prijzen valt. De award wordt op 29 september uitgereikt in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.Het is de derde keer dat Emmen kans maakt op een internationale prijs. Eerder won de gemeente al de City People Award voor de verlichting in het centrum en de Lamp Lightning Award voor het lichtkunstwerk in de Hondsrugtunnel