Gele verf verpest honderden kilo's ingezamelde kleding

ASSEN - Honderden kilo's in Drenthe ingezamelde kleding zijn deze week verpest door gele verf. Textielinzamelingsbedrijf Sympany ontdekte de verf tijdens het sorteren van de kleding.

Daarnaast werden op de sorteerband zakken met puinstenen ontdekt.Marc Vooges, directeur van Sympany, kan zich moeilijk voorstellen dat iemand de verf per ongeluk in een kledingcontainer heeft gegooid. "Op onze containers staat heel duidelijk dat er alleen textiel in mag. Wellicht wilde iemand niet betalen om zijn afval weg te brengen of was er gewoon te lui voor", denkt Vooges.De Sympany-directeur schat dat in Assen tussen de vier- en vijfhonderd kilo kleding niet meer gebruikt kan worden. Kleding die anders naar Nederlandse kringloopwinkels of bijvoorbeeld Afrikaanse landen zou worden gebracht. Vooges: "In welke container de verf is gedumpt is erg moeilijk te achterhalen, want de kraanwagen die de kleding ophaalt, rijdt door heel Drenthe. Pas op de sorteerband in Assen vonden we de verf."Opvallend is dat er bij Sympany nu binnen een week drie incidenten zijn geweest met afval in textielcontainers. In Utrecht heeft een zak met piepschuimkorrels veel kleding verpest en in Harderwijk vond het bedrijf zelfs paardenmest in een container. "We zien helaas een stijgende tendens in het deponeren van afval in onze containers. Waarom? Daar heb ik geen verklaring voor", aldus een balende Vooges. Eerder dit jaar werd in Assen al een kledingcontainer van Sympany in brand gestokenSympany is nu in gesprek met gemeenten om maatregelen te treffen. "Misschien staan sommige van onze containers te dicht bij vuilniscontainers met een pasjessysteem. Wanneer die vol zijn of mensen willen gewoon niet betalen, gooien ze het misschien in de textielcontainers", vertelt Vooges.Voor mensen die binnenkort kleding willen storten heeft Vooges een tip. "Doe alle spullen in plastic zakken en bind die goed dicht. Op die manier kan zoiets als verf de kleding niet aantasten."