'Schaf subsidies voor ondernemers maar af'

Lambert Zwiers van VNONCW-MKB Noord (foto: RTV Drenthe)

GRONINGEN - Ondernemers zijn veel beter af zonder het bestaande woud aan subsidieregels. Dat zegt ondernemersvereniging VNONCW-MKB Noord.

Er bestaan meer dan 2.500 regelingen waar een ondernemer een beroep op kan doen.



Volgens voorzitter Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNONCW-MKB Noord zijn dat er veel te veel. "Er zijn zo veel subsidieregels dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Het is allemaal met de beste bedoelingen gedaan, maar het schiet zijn doel voorbij."



Bureaucratie

"Het gaat gepaard met een enorme bureaucratie, papierwinkel en rompslomp. En ondernemers zijn genoodzaakt om gespecialiseerde bureaus in te huren om de subsidie binnen te halen", aldus Zwiers."Vaak laten ze het er gewoon bij zitten."



Verlaging belasting

Er is een betrekkelijk eenvoudige oplossing zegt Zwiers. "Schaf al die subsidieregelingen met de bijbehorende bureaucratie maar af en verlaag de vennootschapsbelasting voor ondernemers. Dat is veel makkelijker, en daar hebben ze veel meer aan."



Veel hoop dat dat snel gaat gebeuren heeft Zwiers trouwens niet."De overheid roept al jaren dat ze minder regelgeving wil, maar ondertussen zijn het er steeds meer geworden."