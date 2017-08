Inwoners van Westerveld wonen het verst van hun werk

ASSEN - Van alle inwoners van Drenthe moeten mensen uit de gemeente Westerveld de grootste afstand afleggen naar hun werk. Ze rijden gemiddeld bijna 35 kilometer voordat ze op hun werk zijn.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).De Nederlander reist gemiddeld 22,6 kilometer naar zijn werk. In Drenthe zitten alle gemeente daar boven. Mensen in Hoogeveen wonen gemiddeld het dichtst bij het werk, zij reizen 24,8 kilometer.Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat in de gemeente Borger-Odoorn 18,6 procent van de werknemers ook in die gemeente woont. Dat is het laagste percentage van Drenthe. In Hoogeveen is het aantal mensen dat in dezelfde gemeente werkt en woont met meer dan 58 procent het hoogst.