Groningse ziekenhuizen hebben sterk imago bij Drenten

ASSEN - Groningse ziekenhuizen zijn populair bij inwoners van Drenthe.

Het ziekenhuis met de sterkste reputatie in onze provincie is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en op de tweede plek staat het Martini Ziekenhuis in Groningen. Pas op de derde plaats staat een Drents ziekenhuis: het Scheper Ziekenhuis in Emmen.De cijfers komen naar voren uit het tweejaarlijkse Ziekenhuizen Merkenonderzoek door Hendrik Beerda Brand Consultancy . Het onderzoek richt zich op het imago van de ziekenhuizen.Het onderzoeksbureau maakte ook een landelijke ranglijst. De hoogste Drentse notering daarin is voor het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Het WZA staat op plek 41. Op plek 49 staat het Isala Diaconessenhuis in Meppel. Het Scheper Ziekenhuis in Emmen staat op 58 en op plek 61 staat Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.De eerste plek op de landelijke ranglijst is weggelegd voor het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. In totaal werkten 4.245 mensen mee aan het onderzoek.