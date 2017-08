Stelling: Alle supermarkten moeten de plastic tassen in de ban doen

ASSEN - Sinds voor een plastic boodschappentas betaald moet worden, is het aantal gebruikte tasjes per Nederlander gedaald van 170 naar 50.

Supermarktketen Aldi heeft nu besloten per 2018 helemaal te stoppen met de verkoop van plastic boodschappentassen.Het bedrijf wil alleen nog maar duurzame tassen aan klanten verkopen. De tas bestaat voor 80 procent uit gerecycled materiaal. Aldi is naar eigen zeggen de eerste supermarkt die plastic tassen de deur uit doet.Wat vindt u, moeten de andere supermarkten het voorbeeld van Aldi volgen? Of wilt u gewoon een plastic boodschappentas kunnen blijven kopen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of het niet de hoogste tijd wordt voor een nieuw kabinet. Meer dan 83 procent van de stemmers is het daarmee eens. Er stemden 1.448 mensen.