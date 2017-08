Duo sluipt huis bejaarde vrouw in Hoogeveen binnen

De politie heeft twee verdachten opgepakt (foto: ANP/Koen Suyk)

HOOGEVEEN - De politie heeft twee verdachten opgepakt die het huis van een bejaarde vrouw in Hoogeveen waren binnengedrongen.

Het duo wist dinsdagmiddag het huis aan de Berghuisstraat binnen te komen met een smoes. Daarna gingen ze ervandoor in een blauwe Peugeot. Agenten konden het tweetal later die middag aanhouden. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.



De politie vermoedt dat de verdachten zich een poosje in de omgeving hebben opgehouden en is nog op zoek naar mensen die het duo hebben gezien.