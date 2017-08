Live: Hoogeveen huldigt Oranje-spits Vivianne Miedema [afgelopen]

HOOGEVEEN - In Hoogeveen Oranje-speelster Vivianne Miedema vanmiddag gehuldigd.

Miedema, die opgroeide in Hoogeveen, werd geëerd voor haar prestaties tijdens het EK Voetbal . De live-uitzending van de huldiging was te zien op TV Drenthe en onze website.De Oranje-speelsters wonnen afgelopen zondag de EK-finale van Denemarken met 4-2. De Hoogeveense Miedema scoorde twee keer in de finale. Eerder deze week werden de speelsters van het Nederlands dameselftal al gehuldigd in Utrecht.De huldiging in Hoogeveen werd aan elkaar gepraat door RTV Drenthe-gezicht Karin Mulder.