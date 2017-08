Brandweer redt pechvogel uit hoge mast

HOOGEVEEN - In Hoogeveen heeft de brandweer een kraai gered. De vogel zat vast in een mast.

Vermoedelijk waren de poten van de kraai verstrikt geraakt in visdraad. Toen het dier op de mast wilde gaan zitten, kwam hij klem te zitten.



Omstanders waarschuwden de brandweer. Er moest een hoogwerker aan te pas komen om het dier uit de mast te halen. Na de reddingsactie is de kraai meegegaan met de dierenambulance. In een vogelopvangcentrum wordt bekeken of hij gewond is geraakt.