OM niet in beroep in zaak No Surrender-president

ZWARTEMEER - Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep in de zaak van No Surrender-president Edwin K. uit Zwartemeer.

Een woordvoerder zegt zich bij het vonnis van de rechtbank neer te leggen. "We hebben het vonnis bestudeerd. De rechtbank kwalificeert zaken anders dan wij. Maar wij kunnen ons daar in vinden", aldus de woordvoerder.K. werd eind juli veroordeeld tot een jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Het OM eiste anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Edwin K. hoefde overigens niet terug de cel in. Hij had zijn straf al in voorarrest uitgezeten.De president van motorclub No Surrender wordt verantwoordelijk gehouden voor de handel in speed en cocaïne. Edwin K. werd in januari opgepakt na een inval in het clubhuis van No Surrender in Emmen.