Defensie oefent maand lang met vliegtuigen boven Drenthe

ASSEN - Wie de komende tijd militaire vliegtuigen laag over de provincie ziet vliegen, hoeft niet te schrikken. Defensie houdt tot en met begin september oefeningen in Noord-Nederland.

Een maand lang krijgen de vliegers van Defensie de zogeheten Fighter Weapons Instructor Training (FWIT). Hierbij leren ze alles over de systemen, de wapens aan boord en de tactieken om de wapens in te zetten.De trainingen zijn telkens in de ochtenden en middagen. Op 1 september is de laatste trainingsdag.Eind vorige maand hield Defensie ook al oefeningen met gevechtsvliegtuigen boven Drenthe