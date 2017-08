Zanger Bouke onderweg naar Memphis voor ode aan Elvis

EMMEN - Zanger Bouke Scholten uit Emmen vliegt vandaag naar Memphis in de Verenigde Staten. Hij gaat optreden tijdens de Elvis-herdenkingsweek.

Op 16 augustus is het veertig jaar geleden dat Elvis Presley overleed.Het optreden is 13 augustus, in een zaal vlak bij het huis van Elvis in Graceland. "Het is een heel groot evenement, en dat ik daarvoor gevraagd ben is een hele eer", zegt Bouke. "Fantastisch dat ik daar met mijn band naartoe mag reizen. Het wordt heel groot en er komt publiek uit de hele wereld. We gaan er een topconcert neerzetten."Het wordt de tweede keer dat Bouke optreedt in Memphis. In 2012 was hij er ook al. "De organisatie heeft mij gevraagd, omdat ze het erg waarderen dat ik op mijn eigen manier de songs van Elvis vertolk. Ik ben geen Elvis-imitator, maar zing op mijn eigen manier. Ik breng een ode aan Elvis en zing zijn hits, zoalsenHet is niet het enige concert dat Bouke in Memphis geeft. "Nee, later hebben we ook nog een optreden in een grote club en daar ga ik ook nummers van mijn eigen cdpromoten. En in de studio Sun Records, waar behalve Elvis ook grote namen als Roy Orbinson en Johnny Cash zijn geweest, ga ik een aantal nummers opnemen."Op 16 augustus is dus de veertigste sterfdag van Elvis. "Daar ben ik ook bij", zegt Bouke. "Dan zijn er wel 100.000 mensen uit de hele wereld in Memphis. En die lopen langs zijn graf om hem te herdenken. Dan zie je hoe groot The King en zijn muziek nog steeds zijn."