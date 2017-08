Werkstraf voor serie winkeldiefstallen in Hoogeveen

Werkstraf voor winkeldiefstallen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 21-jarige man uit Groningen is voor een strooptocht in Hoogeveen veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur. Daarnaast legde de rechter de man een voorwaardelijke celstraf van twee weken op. De 39-jarige vader van de man werd van de diefstallen in Hoogeveen vrijgesproken.

Alarm

Een kledingzaak in Hoogeveen sloeg in april van dit jaar alarm. Medewerkers zagen de vader en zoon rondscharrelen en vroegen bij andere filialen informatie. Een van de filialen stuurde een bericht terug dat beiden bij hen bekend stonden als winkeldieven.



Alleen 'echte' politie

Beveiligers spraken de Groningers aan, maar die wilden alleen maar spreken met de 'echte' politie en liepen door. De echte politie werd alsnog gebeld en de mannen werden aangehouden bij een auto waarin tassen vol gestolen kleding en schoenen lagen. De zoon bekende de diefstallen, de vader wist naar eigen zeggen van niets.



Geen camerabeelden

In het dossier ontbraken camerabeelden. De rechter kon daarom niet achterhalen of de vader ook op dievenpad is geweest.