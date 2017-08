Uniek gedicht gevonden in Meppels dialect

MEPPEL - Onderzoeker Goaitsen van der Vliet heeft een unieke ontdekking gedaan. Hij heeft heel oude gedichten over Meppel gevonden, die ook nog eens in het Meppelse dialect zijn geschreven.

"Ik was op internet aan het zoeken en zo kwam ik bij een oud document terecht met een overzicht van dialectuitgaven", legt Van der Vliet uit. "Het gaat om gedichten van twaalf verschillende Overijsselse steden. Meppel is daarin een uitzondering als Drentse stad. Maar eigenlijk hoorde Meppel er in die tijd een beetje bij."De gedichten gaan over het dagelijks leven in de steden. Zo wordt bijvoorbeeld beschreven wat de bewoners aten."Het gaat vooral over de middenstand of de gegoede burgerij. Er wordt bijvoorbeeld beschreven hoe ergens een huis wordt gebouwd of dat er vlees wordt gebraden. In het gedicht over Meppel gaat het over iemand die naar de kleermaker gaat."Het Meppeler gedicht is geschreven in het Meppeler dialect. "Tot nu toe was de oudste Meppelse tekst van 1870. Maar dit is nog tachtig jaar ouder." Van der Vliet heeft een artikel geschreven over de gedichten, dat te vinden is bij de Twentse Taalbank