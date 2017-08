Minstens 150 miljoen euro schade voor kippenboeren door fipronil-schandaal

In Odoornerveen zijn 60.000 kippen geruimd door de fipronil-crisis (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

ODOORNERVEEN - De schade voor de pluimveesector als gevolg van het schandaal met verontreinigde eieren bedraagt minimaal 150 miljoen euro.

"Als het consumentenvertrouwen niet snel herstelt, kan dat oplopen tot 300 miljoen", zegt Hugo Bens, vakgroepvoorzitter pluimveehouderij van de ZLTO.Nederland telt ongeveer 1.000 leghenbedrijven, waarvan er volgens Bens ongeveer 150 direct getroffen zijn. "Die mensen hebben tonnen schade. Maar ook de bedrijven die niet direct betrokken zijn, komen hier niet zonder kleerscheuren vanaf. Zij worden geraakt door het gedaalde consumentenvertrouwen", aldus de voorzitter.Door het eierschandaal zijn kippenbedrijven op slot gegooid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarbij zijn er miljoenen eieren vernietigd en kippen geruimd.In Drenthe zijn bedrijven in Odoornerveen, Witteveen, Linde, Orvelte en Kerkenveld benadeeld door het fipronil-schandaal. In Odoornerveen moesten daardoor 60.000 kippen worden geruimd en in Witteveen 72.000.